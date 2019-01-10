Canlı yayında testis kontrolü yaptırmıştı! O yıldızdan kötü haber!

Chris Hughes'ın kardeşi Ben Hughes geçtiğimiz günlerde testis kanseri teşhisi koyulmuştu. Ünlü yıldız Chris Hughes geçtiğimiz Kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirmişti. Canlı yayında yaptığı bu hareketle bir çok tepki ve takdir alan Hughes'dan dün kötü bir haber geldi.

Chris Hughes'dan kötü haber var

Tepki ve takdirlerin birbirine karıştığı canlı yayından günler sonra Hughes'in erkek kardeşine testis kanseri teşhisi kondu. Hughes, şahsi Instagram hesabından çocukluklarına ait bir fotoğrafı paylaşarak altına duygusal bir not yazarak üzücü haberi duyurdu.

Yakışıklı yıldız, "Üzücü bir gün. Kardeşime bugün öğle saatlerinde, erken teşhis olduğu için dua ettiğimiz bir testis kanseri teşhisi kondu" yazısını paylaştı.

CANLI YAYINDA KONTROL YAPTIRMIŞTI Geçtiğimiz Kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Hughes, This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirmişti.

Programa bir bornozla katılan 25 yaşındaki Hughes, kameraların önünde penisi kapatarak, testislerini açıkta bıraktı. Uzman doktor Chris Steele tarafından bir kaç dakika boyunca muayene edilen Hughes'ın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI Öte yandan sabah kuşağında bu muayenenin açık bir şekilde yayınlanması olumlu ve olumsuz tepkilere neden oldu. Bir çok izleyici 'Sabah sabah Hughes'in testislerini görmek zorunda mıyız?' diye tepki verirken, bazıları genç yıldızı cesareti için tebrik etti.

Öte yandan kanser teşhisi koyulan Chris Hughes'ın kardeşi Ben Hughes sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak herkese teşekkür etti. Ben Hughes paylaşımında şunları söyledi:

"Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Hızlı bir iyileşme dileyen ve destekleyen binlerce kişi oldu.10 binlerce mesajım oldu !! O kadar üzücü ki, onları okurken gözlerimden yaşlar geliyor! Dün gece uyuyamadım çünkü mümkün olduğunca çoğunuza cevap vermeye çalışıyordum ama açıkçası bu imkansız hale geldi! Çok fazla mesaj var! Ve hala geliyorlar !! Benimle spor yapan birçok kişinin bildiği gibi, kaybetmeye kibar davranmam! Ve kanser olan bu küçük engel, yoluma engel koyuldu. Ve ben kararlılıkla, bu kanseri yeneceğim!! Bu beni yenmeyecek...

En çok teşekkür etmem gereken tek kişi kendi kardeşim @chrishughesofficial !! Birkaç hafta önce @ tismorning'de bu kadar kanlı cesur olduğun için. Gerçekten şimdi bilmeden burada olacağımı söyleyebilirim! Beni daha uzun süre acı çekmekten kurtarmadı ama diğerlerini ve çevrelerindeki insanları kurtardı!