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  4. Canlı yayında türkü söylerken bayıldı

Canlı yayında türkü söylerken bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
Edirne'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen, 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu' oldu. Balkan türkülerini canlı yayında koro halinde söylendiği sırada, grup üyelerinden Azer Ahmetçik isimli kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına koro arkadaşları kolundan tutarak yardım etti. Bu sırada canlı yayın devam ederken ayakta durmaya dayanamayan kadın, birden yere düşerek bayıldı. Ekranda saz çalan ve program yapımcılığını üstlenen Ali Akartürk, "Reklam arasına gidiyoruz" diyerek programa ara verdi.
Reklam arasında grup arkadaşlarının müdahale ettiği Azer Ahmetçik'in tansiyonu düştüğü; bu yüzden fenalaştığı öğrenildi. Müdahalenin ardından reklam arasında kendine gelen Ahmetçik, grup arkadaşlarıyla birlikte canlı yayında türkü söylemeye devam etti.

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