HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

09.01.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Instagram'dan canlı yayın yapan iki genç yayın sırasında uyuşturucu madde kullandı. İzleyenlerin şikayet etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gençleri gözaltına aldı. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Canlı yayında uyuşturucu kullandılar! Polis hemen harekete geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesabında canlı yayında uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi tutuklandı.
İnegöl'de Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladılar. Yayını izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.
Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldılar. Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

aaaaBaşlıksız-1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sorgulamanın ardından 2 şahıs, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildiler. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sokak ortasında dehşet! Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladıSokak ortasında dehşet! Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Bursa Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Yeni uygulama 50 ilde yarın başlıyor

Yeni uygulama 50 ilde yarın başlıyor

HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.