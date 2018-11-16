Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, canlı yayında yerel seçim gündemine ilişkin konuştu. Özhaseki, belediye başkan adaylıklarıyla ilgili bazı açıklamaların haftaya yapılabileceğini söyledi. Özhaseki Ankara adaylığı sorusuna 'Birinin ben adayım demesi kadar garip bir şey olmaz. Takdir benim üzerimde olursa yola koyuluruz.' yanıtını verdi.

Özhaseki'nin açıklamaları:

"Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkan’ın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazi de vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak.

Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar."