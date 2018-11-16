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Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Özhaseki, AK Parti'nin belediye başkan adaylarının bazılarının önümüzdeki hafta açıklanabileceğini söyledi. Özhaseki, kendisine yöneltilen Ankara adaylığı sorusuna da 'Birinin ben adayım demesi kadar garip bir şey olmaz. Takdir benim üzerimde olursa yola koyuluruz' yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, canlı yayında yerel seçim gündemine ilişkin konuştu. Özhaseki, belediye başkan adaylıklarıyla ilgili bazı açıklamaların haftaya yapılabileceğini söyledi. Özhaseki Ankara adaylığı sorusuna 'Birinin ben adayım demesi kadar garip bir şey olmaz. Takdir benim üzerimde olursa yola koyuluruz.' yanıtını verdi.

Özhaseki'nin açıklamaları:

"Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkan’ın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazi de vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak.

Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar."

"Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdik, dosyaları Cumhurbaşkanına arz edecek şekilde tutuyoruz. İl ilçe düzeyinde bizde raporlar hazır, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilmem. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir konu..."

"İstanbul milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Tüm dünyanın gözü önünde olan bir il. Orası bizim için çok öenmli, yıllardır bizde. Ufak tefek şikayetler olabilir. Ehliyetli ve liyakatlı birini koyacağız. Başka partiler gibi pazarlıkla belirlemeyeceğiz. Şöhretli bir iki kişiyi koymak çok kolay bizim açımızdan. Ankara içinde aynı şeyler geçerli. Çevreden göç alan, 5 milyonu aşmış bir şehir. Ankara'yı ileriye taşıyacak bir isim olması lazım."

ANKARA ADAYLIĞI SORUSU

Birinin ben adayım demesi kadar garip bir şey olmaz. Takdir benim üzerimde olursa yola koyuluruz.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne kadar boş konuşmussun Birinin ben adayım demesi kadar garip bir şey olmaz
16 senedir senen ağ babana oy veren biri olarak söylüyorum. yağmurlu havada size bir damla su verene yazıklar olsun kendi payına.
Değilmi Türkiyede ne kadar garip şeyler oluyor herkes ben adayım deyip ortaya çıkıyor ne kadar garip
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