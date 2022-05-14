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Canlı yayında yemek yaparken mutfağını yaktı! İzleyicilerden yardım istedi

14.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te yemek yayını yapmaya başlayan Kjanecaron kullanıcı adlı yayıncı Kelly Caron, canlı yayında yemek yaparken neredeyse mutfağını yakacaktı. Mutfağı bir anda alev alan yayıncı, elini yaktığını ve itfaiyeyi arayarak durumu kontrol altına aldığını söyledi.

Twitch'te canlı yayın yaparken yağ dolu tavaya su tutan yayıncı Kjanecaron, tavadaki alevin yayılmasıyla beraber panik halde izleyicilerinden yardım çağrısında bulundu. Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından ise yayıncı, sosyal medya hesabından iyi olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA YEMEK YAPARKEN MUTFAĞI YAKTI

Tava bir anda alev almaya başlayınca ne yapacağını bilemeyen yayıncı, alev almış tavayı söndürmek için suyun altına tuttu, ancak alev daha da harlandı ve alevler kısa süreliğine etrafa yayıldı. Panik bir halde izleyicilerinden yardım isteyen yayıncı Kelly Caron, itfaiye departmanının geldiğini ve ateşin söndüğünü bildirdi.

İZLEYİCİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Bir anda alev alan tavasını soğuk suya tutmaya çalışan yayıncının yağ ve su kombinasyonunu birleştirmesiyle beraber alevler büyüdü ve kısa süreliğine etrafa sıçradı. Ne yapacağını bilemeyen yayıncı, izleyicilerinden yardım istedi.

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