Canlı yayındaki gerginlik gündem olmuştu; Hilmi Daşdemir son seçim anketini paylaştı: Fark bıçak sırtı! Muharrem İnce ve Sinan Oğan...

Seçimlere 50 gün kala paylaşılan anket sonuçları, 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak tabloya dair önemli ipuçları vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarının listesi netleşmeye yakınken Optimar Araştırma'dan son gelen ankette, yarışta ipi göğüsleyen 2 adayın arasındaki puan farkı dikkat çekti. Son günlerin sık konuşulan partilerinden Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'ın oy oranları da anketteki dikkat çeken detaylardan oldu.

CANLI YAYINDAKİ GERGİNLİK GÜNDEM OLMUŞTU

Son anketini paylaşan Optimar Araştırma'nın başkanı Hilmi Daşdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı HaberTürk canlı yayınına damgasını vuran gerginlikle gündeme gelmişti.

Daşdemir'in "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözleri üzerine moderatör Kübra Par araya girmiş, sakinleştirmeye çalıştırdığı Daşdemir ise yayını terk etmişti.

SON ANKETİ PAYLAŞTI!

Daşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Optimar Araştırma, sonuçlarını paylaştığı son anketini 26 ilde bin 916 kişinin katılımıyla 13-18 Mart tarihleri aralığında gerçekleştirdi. Katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" soruları yöneltildi.

AK PARTİ ZİRVEDE! YENİDEN REFAH, MEMLEKET VE HÜDA-PAR...

Anket sonucunda kararsızlar/oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra genel seçimlere ilişkin ortaya çıkan tablo şu şekilde:

AK Parti: %38,4

CHP: %25,9

HDP: %9,5

İYİ Parti: %7,8

MHP: %7,7

Memleket Partisi: %6,2

Yeniden Refah Partisi: %1,0

Büyük Birlik Partisi: %0,9

Türkiye İşçi Partisi: %0,7

Zafer Partisi: %0,3

Gelecek Partisi: %0,3

DEVA Partisi: %0,3

Saadet Partisi: %0,3

Vatan Partisi: %0,1

HÜDA PAR: %0,1

Diğer: %0,2

MUHARREM İNCE VE SİNAN OĞAN...

Katılımcılar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya karşılık tercihlerini ise şu şekilde belirtti: