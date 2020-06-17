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Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Programın sunucusu Esra Erol dediğini yaptı ve canlı yayında Ezgi ile Hüseyin çiftini evlendirdi. Ekran başındakiler aileler gelecek mi diye merak ederken canlı yayında bir son dakika şoku yaşandı.

Esra Erol canlı yayında dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'i evlendirdi. Nikah kıyılırken bir son dakika şoku yaşandı.

Esra Erol duydukları karşısında hemen bağlantıyı kestirdi. Herkesin merakı Ezgi ile Hüseyin'in ailesinin nikaha gelip gelmeyeceğiydi.

Ezgi'nin annesi Elif Dikilitaş beddualarla yayını terk etmişti. Esra Erol onlara son bir çağrı yapmıştı.

İşte nikahta yaşananlar

Ezgi ile Hüseyin'in Türkiye'nin diline düşen aşkları mutlu sonla bitti. 3 yıldır görüştüğü Hüseyin ile evlenmesine izin verilmeyince Ezgi Dikilitaş evden kaçmıştı. Annesi Elif ile babası Hasan Dikilitaş soluğu Esra Erol'da alıp şok iddialarda bulunmuşlardı. İddialarına göre Elif kaçırılmıştı ve zorla tutuluyordu. Elif ve Hüseyin canlı yayına gelince olayın bambaşka olduğu ortaya çıkmıştı.
Anne Elif Dikilitaş canlı yayında ettiği küfürler ve beddualar ile herkesin tepkisini çekerken, kızı Ezgi'yi eve dönmeye ikna edemedi. Ezgi evlenmesin diye kimliğini de yakmıştı. Esra Erol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapınca Ezgi kimliğine kavuştu.
Bugün Ezgi ile Hüseyin'in büyük aşkında herkesin merak ettiği büyük gündü. ATV canlı yayınında Esra Erol dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'in nikahını stüdyoda kıydırdı. Ezgi gelinliği ile dikkat çekerken, nikahlarını Esenler belediyesi memuru kıydı.

Aileleri geldi mi?

Aileleri geldi mi?
Herkesin merak ettiği konu Ezgi ve Hüseyin'in ailesinin nikaha gelip gelmeyeceğiydi. Daha önce hiçbir şekilde yayına çıkmam diyen Hüseyin'in babası oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı ve eşi Olcay hanımla nikahta hazır bulundu.

Canlı yayında son dakika şoku!

Canlı yayında son dakika şoku!
Ezgi'nin annesi Elif Dikilitaş ile babası Hasan Dikilitaş ise beklendiği gibi yayına gelmedi. Baba Hasan Dikilitaş en son Esra Erol'a 'İstanbul'da olursam nikaha geleceğim' demişti. Ezgi'nin annesinden umudu yoktu ama babasının gelmesini çok istiyordu. Babası gelmedi ama nikah kıyıldıktan sonra canlı yayına telefonla bağlandı.

Ezgi şok oldu ağladı

Ezgi şok oldu ağladı
Herkes baba Hasan Dikilitaş'ın kızına 'sitem' etse de mutluluklar dileyeceğini düşünmüştü. Ancak baba Hasan Dikilitaş canlı yayında küfürler edip hakaretler etti. Esra Erol söylenenlere çok sert tepki gösterdi ve telefon yayınını kestirdi. Babasından bir çift güzel söz duyacağını düşünerek heyecanlanan Ezgi, söylenenleri duyunca gözyaşlarına boğuldu.
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