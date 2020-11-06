Canlı yayındaki Razi Canikligil ile Zafer Şahin arasındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi

CNN Türk'te ABD seçimlerinin değerlendirildiği programda ABD muhabiri Razi Canikligil ile Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasında gergin anlar yaşandı.

Hande Fırat'ın sunduğu programda, Zafer Şahin, Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil sert tepki gösterdi.

"SEN APTAL, ŞAPŞAL BİR ADAMSIN"

Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin" dedi.

"SEVİYENİ GÖSTERDİN"

Zafer Şahin ise, "Sana yazıklar olsun, bak seviyeni gösterdin. Razi seni tebrik ediyorum, seviyeni gösterdin" dedi.

YAYINI TERK ETTİ

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Canikligil daha sonra tweet atarak, "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili CNN Türk'ten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CNN TÜRK’te 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan Gece Görüşü programında kurum olarak tasvip etmediğimiz bir tartışma yaşanmıştır. Programa ABD’den Skype ile katılan gazeteci Razi Canikligil program konuklarından Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e hakaret etmiştir. Canlı yayın sırasındaki tüm uyarılara rağmen Zafer Şahin’den özür dilememiştir. Bu durum CNN TÜRK’ün yayın ilkelerini bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacını doğurmuştur. CNN TÜRK ekranları tüm görüş ve düşüncelere açıktır. Hangi görüşten olursa olsun herkes her konuda fikirlerini özgürce ifade edebilmektedir. Ancak hangi görüşten olursa olsun kimse bir başkasına siyasi görüşü, fikirleri, etnik kökeni, cinsiyeti, fiziksel görünüşü veya bir başka sebeple hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir. Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez. Gazeteci Razi Canikligil Gece Görüşü programında Zafer Şahin’e hakaret ederek, tasvip edilemeyecek bir davranışa imza atmıştır. Yaşanan bu olay nedeniyle başta Zafer Şahin olmak üzere programın diğer konukları ve izleyicilerimizden özür dileriz.

Kamuoyuna duyurulur.



