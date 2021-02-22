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  4. Canlı yayındaki taciz olayından şimdi bir de bu! Jennifer Aniston’ın tikini fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

Canlı yayındaki taciz olayından şimdi bir de bu! Jennifer Aniston’ın tikini fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

22.02.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Canlı yayındaki taciz olayından şimdi bir de bu! Jennifer Aniston’ın tikini fark eden 'keşke görmeseydim' diyor

TikTok’taki bir Friends dizisinin hayranı, dizinin başrol oyuncularından Jennifer Aniston’ın bir tikini keşfetti. Friends hayranları, Jennifer Aniston'ın tikini fark ettikten sonra diziyi eskisi gibi izleyemiyor.

Friends hayranları, Jennifer Aniston'un dizideki ses tikine işaret eden TikTok videosunu izledikleri için dizini dövüyor. Bu tik, kullanıcıların rahatsız edici TV şovlarının ifadelerini paylaştığı yeni bir TikTok meydan okuması sırasında öne çıktı. Aniston'ın alışkanlığı tam olarak bir ifade olmasa da bir hayran, Aniston’ın karakteri Rachel Green hakkındaki gözlemini dünyayla paylaşmaya karar verdi:

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"Söyleyeceğim şey hayatınızı mahvedecek, özellikle de Friends dizisinin büyük bir hayranıysanız. Dizinin büyük bir hayranıysanız, size yalvarıyorum, kaydırıp uzaklaşın."

Ardından Aniston'ın her konuşmasından önce boğazını temizlemesini tekrarlayan bir video seçkisi oynuyor.

@cts.trphe

#stitch with @sheherzog I meeeeEEEAN come ON! #friends #rachel #HealthyCooking #ClassicCatch #fyp #foryoupage

♬ original sound - cts.trphe

Bir yorumcu "Ah hayır… kaydırmaya devam etmeliydim" diye yazdı.

"Uzaklaşmamı söylemiştin. Uzaklaşmalıydım" diyen bir diğeri, ağlayan bir emoji ekledi.

Bir üçüncüsüyse "Artık bunu duymayı engelleyemiyorum" derken, başkası "Zavallı Jen Jen. Biri ona pastil versin" diye espri yaptı.

CANLI YAYINDA SAÇINI EMDİ!

Aniston, David Letterman'la yaptığı bir röportajın internette yeniden ortaya çıkmasının ardından bu hafta manşetlere çıkmıştı.

Canlı yayında Jennifer Aniston'ın saçını emdi! 'Bu bir taciz'Canlı yayında Jennifer Aniston'ın saçını emdi! 'Bu bir taciz'

1998 tarihli röportajın görüntüsünde Letterman aniden Aniston'ın saçından bir tutam alarak emiyor. Hayranlar, Letterman'ın bu hareketini "iğrenç" olarak tanımladı.


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