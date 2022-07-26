Canlı yayındaki TOGG diyaloğu gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatını sorma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde TRT ortak yayınına katıldı. Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli konularda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG'daki son durum ve elektrikli otomobillerde fiyatları düşürecek düzenlemeyle ilgili konuştu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG İÇİN TARİH VERDİ

TOGG'un üretimiyle ilgili soruya Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp keyfini beraberce inşallah tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı Temmuz 2020'de başlamıştı. Boya, gövde tesisi ile 1.6 kilometre test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

ERDOĞAN'IN FİYAT TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecinin TOGG'la ilgili soru sorduğu sırada devreye giren ve esprili bir şekilde "Fiyatını sorma, fiyatını sorma" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"ÖTV ORANINI YÜZDE 10'A DÜŞÜRDÜK"

Türkiye'de, otomobilin bataryasının üretiminin yapılacağını ifade eden Erdoğan, şu anda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için daha önce yüzde 60 olarak uygulanan elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdük." dedi.



