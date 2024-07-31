Canlı yayından ilginç anlar! Doğu Perinçek'ten 'Icardi-Simge Sağın' yorumu... Kahkahalar havada uçuştu

Söylemleriyle dönem dönem gündem olan Doğu Perinçek bu kez de canlı yayında yaptığı Icardi-Simge Sağın yorumuyla adından söz ettirdi.

"HAYRETLER İÇİNDE İZLİYOR"

Fulya Öztürk canlı yayında 'Icardi ile Simge Sağın aşkı konuşuluyormuş. Doğu Perinçek hayretler içinde izliyor' sözleriyle kahkaha atarak konuğu Perinçek'e pas attı.

"ÖBÜR TARAFINI BİLMİYORUM"

Doğu Perinçek de Icardi'nin karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Ben gönlüyle değil ayağıyla kafasıyla ilgileniyorum. Gayet başarılı ve karakterli bir oyuncu olduğu görünüyor. Öbür tarafını bilmiyorum ama... Takımla birlik halinde kaprisleri olmayan bir futbolcu. Diğer gönül meselelerini takip etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM RÜYALARIN TUHAFLIK SEVİYESİ"

Canlı yayındaki bu anlar birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, 'benim rüyaların tuhaflık seviyesi' yorumunda bulunurken bazıları ise, 'Bir kez daha TV izlemeyi bırakmamı kutladım. Bravo kendim' paylaşımı yaptı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır