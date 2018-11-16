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Canlı yayından kocasını neden aldattığını anlattı! Sunucu çileden çıktı

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Beyaz TV'deki 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanarak eşini aldatma nedenini anlatan kadın Selin Karacehennem'i çileden çıkardı. Karacehennem kadına, 'Sen en iyisi çalış. Durdukça aklın şeytanlıklara gidiyor' dedi.

Canlı yayından kocasını neden aldattığını anlattı! Sunucu çileden çıktı

Beyaz TV'de Nur Viral'ın sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, kocasını aldatma nedenini söyleyince Selin Karacehennem çılgına döndü. Karacehennem en sonunda dayanamayarak kadına, "Sen en iyisi çalış. Durdukça aklın şeytanlıklara gidiyor" dedi.

Canlı yayına telefonla bağlanan kadın, 14 yaşında eşiyle sevgili olduğunu ve 16 yaşında ailesi onay vermemesine rağmen evlendiğini söyledi. Eşiyle şu anda 5 yıllık evli olduğunu ve çocuğu olmadığını belirten kadın şunları anlattı; Kocam beni durmadan aldatıyor diye düşünüyordum. Artık o kadar inanmıştım ki buna ben eşimi aldattım bu sefer. Eşim askerdeyken, sadece telefonla bir konuşmam oldum. Eşime askerden geldiğinde anlattım ama yaşım küçük diye beni affetti. Fakat ilerleyen dönemlerde eşimin bana karşı davranışları değişti.

Bana "Ben senin yerine başka kızlarla evli olsaydım şimdi yat, kat sahibi olurdum. Bak bir tane kız var bana insan gibi davranıyor. Eğer sen insan olmazsan ben seni aldatacağım. " diyor.

Bu sözler karşısında Nur Viral ve Selin Karacahennem küplere bindi.


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Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV hayatta her şey var ihanet

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