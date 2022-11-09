Canlı yayının altına yazmıştı: "9.30’da patlama olacak" Cizre'deki ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay

Sosyal medya bir süre önce Cizre'de gerçekleştirilen Cizre Müzik Festivali'nden gelen görüntüleri konuşmuştu. Büyük yankı uyandıran ve ilgi çeken konser 30 Ekim'de modası Hikmet Eraslan tarafından planlanıp Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenmişti. Festival alanından paylaşılan fotoğrafların sosyal medyada da büyük ilgi gördüğü konsere binlerce kişi katılmıştı. Konserde Sefo, Soner Sarıkabadayı, Kurtuluş Kuş ve Bulut Sahne almış, konser Dicle Nehri kıyısındaki Mem-u Zin Parkı'nda yapılmıştı. Konserle alakalı yaşanan bir olayın ortaya çıkması şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

"9.30'DA PATLAMA OLACAK" PAYLAŞIMI

Konser alanından saat 20.30 sıralarında sosyal medyadan yapılan canlı yayının altına saat 21.30’u kastederek, ‘9.30’da patlama olacak’ paylaşımı yapan S.D. (21), polisi ve jandarmayı harekete geçirdi.

O SAATTE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.D.’nin adresi tespit edildi. Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan S.D., Polis Özel Harekat (PÖH), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonla evinde, saat 21.30’da yakalanarak, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "ŞAKA AMAÇLI"

Karakola götürülen S.D. ifadesinde, “Televizyon izliyordum. Saat 20.30 sıralarında telefonumu elime alarak telefonumda yüklü olan sosyal medya uygulaması Tiktok’a giriş yaptığımda rastgele kendisini tanımadığım o esnada canlı yayın açan bir kişinin canlı yayınına katıldım ve canlı yayının Cizre ilçesindeki konser alanından yapıldığını fark ettim. Sonrasında şaka amaçlı canlı yayının yorumlar kısmına ‘9.30’da patlama olacak’ şeklinde yorum yaptım. Bu yorumu yapmamda herhangi bir art niyet yoktur. Bu yorumun suç olabileceğini düşünmemiştim. Bilinçsizce ve cahilce böyle bir yorum yaptığım için çok pişman oldum. Bugünden sonra böyle bir şey yapmayacağım. Konser alanında benim de akrabalarım vardı. Kendi akrabalarım dahil hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelsin istemem. Ben vatanıma sadık bir vatandaşım” dedi.

S.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontroller serbest bırakıldı. (DHA/AA)