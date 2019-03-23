Canlı yayının en sevimli davetsiz konuğu

Bursa’da Nilüfer Belediye Başkan adayının konuk olduğu televizyon programının çekimleri sırasında giren kediye kimse müdahale etmedi. Kameralar ile konuğun oturduğu sandalye arasında uzun süre gezinen kedi bir süre sonra sıkılınca kendiliğinden alanı terk etti.

Bursa’da yayın yapan Line TV ’de başarılı program yapımcısı Kübra Ulutaş’ın sunduğu seçim programının bu haftaki konuğu Nilüfer İlçesi’nin Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem’di. Bir kitap evinde çekimleri yapılan ve belediye başkan adayının seçim projelerini anlattığı program sırasında çekimlerin yapıldığı alana giren bir kedi her kesin bakışları arasında alanda gezinmeye başladı. Canlı yayın sırasında dolaşan kediye kimse müdahale etmedi. Kameralar ile konuk ve sunucunun oturduğu masanın altında gezinen kedi bir süre sonra sıkılınca kendiliğinden alanı terk etti. Yayının bitmesinin ardından cep telefonu ile çekilen görüntüleri izleyen ekip sevmek için kediyi aradı ancak bulamadı.



