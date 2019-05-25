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Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi

CANNES (AA) - Bu yıl 72'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" adlı filmi kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde 14 Mayıs’ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Altın Palmiye ödülü, Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi.

Fransız Celine Sciamma'nın yönettiği "Portrait de la jeune fille en feu", en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülünü de Fransız senarist, aktör ve yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ve Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın "Bacurau" filmleri aldı.

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop'in "Atlantique" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Le jeune Ahmed" isimli filmi ile Fransız kardeş yönetmenler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'e verildi.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, "Little Joe" filmindeki rolüyle İngiliz ve Amerikalı aktris Emily Beecham'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Douleur et gloire" filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas oldu.

Altın Kamera ödülü de "Nuestras madres" filmiyle Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'a verildi.

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