Cannes'ın en dikkat çeken ünlüleri

Cate Blanchett, Bella Hadid, Irina Shayk ve daha pek çok isim, kırmızı halı görünümleriyle beğeni topladı.

İşte film gösterimleri öncesi kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerin seçtiği kıyafetler ve kıyafetlerinin tasarımcıları...