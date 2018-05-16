MAGAZİN

Cannes'ın en dikkat çeken ünlüleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 10:34 | Son Güncelleme

8 Mayıs'ta başlayan 71. Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Galalar ve protestoların yanı sıra 2018 Cannes Film Festivali'nde en çok ünlülerin kıyafetleri konuşuldu.

Cate Blanchett, Bella Hadid, Irina Shayk ve daha pek çok isim, kırmızı halı görünümleriyle beğeni topladı.

İşte film gösterimleri öncesi kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerin seçtiği kıyafetler ve kıyafetlerinin tasarımcıları...

2018 Cannes Film Festivali'nin en şık 12 ünlüsü

1 / 12

Romee Strijd

Romee Strijd
Elbise: Alberta Ferretti
2 / 12

Irina Shayk

Irina Shayk
Elbise: Atelier Versace
3 / 12

Amber Heard

Amber Heard
Elbise: Valentino
4 / 12

Cate Blanchett

Cate Blanchett
Elbise: Mary Katrantzou
5 / 12

Daria Strokous

Daria Strokous
Elbise: Jean-Louis Sabaji
6 / 12

Kendall Jenner

Kendall Jenner
Elbise: Schiaparelli
7 / 12

Elsa Hosk

Elsa Hosk
Elbise: Alberta Ferretti
8 / 12

Hailey Baldwin

Hailey Baldwin
Elbise: Roberto Cavalli
9 / 12

Bella Hadid

Bella Hadid
Elbise: Elie Saab
10 / 12

Natasha Poly

Natasha Poly
Elbise: Atelier Versace
11 / 12

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio
Elbise: Zuhair Murad
12 / 12

Winnie Harlow

Winnie Harlow
Elbise: Ralph & Russo
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