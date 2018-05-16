Cannes'ın en dikkat çeken ünlüleri

Cate Blanchett, Bella Hadid, Irina Shayk ve daha pek çok isim, kırmızı halı görünümleriyle beğeni topladı.
İşte film gösterimleri öncesi kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerin seçtiği kıyafetler ve kıyafetlerinin tasarımcıları...
2018 Cannes Film Festivali'nin en şık 12 ünlüsü
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Romee Strijd
Elbise: Alberta Ferretti
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Irina Shayk
Elbise: Atelier Versace
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Amber Heard
Elbise: Valentino
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Cate Blanchett
Elbise: Mary Katrantzou
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Daria Strokous
Elbise: Jean-Louis Sabaji
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Kendall Jenner
Elbise: Schiaparelli
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Elsa Hosk
Elbise: Alberta Ferretti
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Hailey Baldwin
Elbise: Roberto Cavalli
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Bella Hadid
Elbise: Elie Saab
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Natasha Poly
Elbise: Atelier Versace
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Alessandra Ambrosio
Elbise: Zuhair Murad
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Winnie Harlow
Elbise: Ralph & Russo
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