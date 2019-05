Cannes'da Altın Palmiye Koreli Bong-Joon Ho'ya

Cannes'ın ünlü festival salonu Croisette'te 14 Mayıs'tan bu yana devam eden ve birbirinden dev isimlerin yarıştığı 72. Cannes Film Festivali her zamanki gibi geleneksel ödül töreni ile sona erdi. Sinema dünyasının devlerinin ve genç yeteneklerin bir arada yarıştığı Festival'de jüri başkanlığını "Birdman" ve "Revenant" filmleriyle Oscar ödülü kazanan Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu yaptı. Inarritu ve Juri üyeleri, Cumartesi sabahı, her yıl olduğu gibi, cep telefonlarını teslim ederek, adresi gizli, polis tarafından sıkı korunan bir villaya kapanarak kararını verdi.

En iyi kısa film dalında ödüle, "Gökyüzü ve bizim aramızdaki uzaklık/ The Distance Between The Sky And Us" adlı kısa filmiyle Yunan yönetmen Vasilis Kekatos layık görüldü.

En iyi ilk filme verilen 'Altın Kamera'yı ise Cesar Diaz'ın "Nuestras Madres" filmi aldı. Genç yönetmen filmini babasının da hayatını yitirdiği Guatemala iç savaşında yaşamını yitirenlere adadı.

Jüri, Filistinli Elia Süleyman'a "Cennet bu olmalı/It Must Be Heaven" filmiyle Jüri özel ödülü verdi.

Fransız senaryo yazarı ve yönetmen Céline Sciamma "Ateşli bir genç kızın portresi" adlı filmi ile en iyi Senaryo ödülünü aldı.

İngiliz Emily Beecham da festivalden eli boş dönmeyen oyuncular arasında yer aldı. Jessica Hausner'ın 'genetik manipülasyonu' konu ettiği 'Little Joe' filmindeki rolüyle Beecham, en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Sinema dünyasının dev yönetmenlerinden Belçikalı Dardenne Kardeşler de, müslüman bir gencin radikalleşmesini anlattığı "Genç Ahmed" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşlerin, ödülü alırken dile getirdiği, "Bu film fanatik birini anlatıyor. Ama aynı zamanda yaşama bir düşkünlük, dünyaya ve farklılıklara açık olmak gibi 7'inci sanatın misyonu olan değerleri taşımaktadır" sözleri salondan uzun alkış aldı.