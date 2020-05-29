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Canon fotoğraf makinelerini webcam’e dönüştüren uygulama

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:58 | Son Güncelleme

Daha önce sadece Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabilen EOS Webcam Utility yakın zamanda Mac bilgisayarlar için de kullanılabilir olacak. Kullanıcılar şimdilik beta sürümü test edilen programda herhangi bir hata olmadığını söylüyorlar.

Canon fotoğraf makinelerini webcam’e dönüştüren uygulama

Aşağıda Canon’un ABD kıdemli pazar uzmanı Hinata Profesyonel Canon kamerasının EOS Webcam Utility yardımcı programı ile nasıl Web Cam haline geldiğini 3 adımda anlatmıştı. 22 Nisan 2020’de çekilen bu eğitim videosundan sonra Hinata yeni bir video ekledi. Bu videoda programın Mac için nasıl kullanılacağı açıklanıyor. Programı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Aşağıda güncel olarak uyumlu makineler mevcut:

  • EOS-1D X Mark III
  • EOS-1D X Mark II
  • EOS 5DS R
  • EOS 5DS
  • EOS 5D Mark IV
  • EOS R
  • EOS 6D Mark II
  • EOS RP
  • EOS 7D Mark II
  • EOS 90D
  • EOS 80D
  • EOS 77D
  • EOS Rebel T7i
  • EOS Rebel T6i
  • EOS Rebel T7
  • EOS Rebel T6
  • EOS Rebel SL3
  • EOS Rebel SL2
  • EOS Rebel T100
  • EOS M6 Mark II
  • EOS M50
  • EOS M200
  • PowerShot G5X Mark II
  • PowerShot G7X Mark III
  • PowerShot SX70 HS

MAC İÇİN PROGRAM NASIL KULLANILIR?

Aşağıdaki videoda MAC için programın nasıl kullanılacağını anlatan kısa bir video mevcut. Canon bu hamle ile kullanıcıları oldukça rahatlattı. Programın ücretsiz olması, kurulumun basit olması, bağlantının USB olması bu programı kullanmaya teşvik eden unsurlar.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Sizi duyduk, Mac hayranları! EOS Webcam Utility Beta yazılımımız artık hem Mac hem de Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir. USB kablosunu kullanarak uyumlu Canon fotoğraf makinenizi ana web kameranıza dönüştürerek video konferansınızın kalitesini yükseltin. Canon Senior Pro Market Uzmanı Genaro olarak, kameranızı Mac işletim sisteminize nasıl kullanacağınızı bu videoda adım adım anlattık.”

İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz

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