Canon fotoğraf makinelerini webcam’e dönüştüren uygulama

Aşağıda Canon’un ABD kıdemli pazar uzmanı Hinata Profesyonel Canon kamerasının EOS Webcam Utility yardımcı programı ile nasıl Web Cam haline geldiğini 3 adımda anlatmıştı. 22 Nisan 2020’de çekilen bu eğitim videosundan sonra Hinata yeni bir video ekledi. Bu videoda programın Mac için nasıl kullanılacağı açıklanıyor. Programı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Aşağıda güncel olarak uyumlu makineler mevcut:

EOS-1D X Mark III

EOS-1D X Mark II

EOS 5DS R

EOS 5DS

EOS 5D Mark IV

EOS R

EOS 6D Mark II

EOS RP

EOS 7D Mark II

EOS 90D

EOS 80D

EOS 77D

EOS Rebel T7i

EOS Rebel T6i

EOS Rebel T7

EOS Rebel T6

EOS Rebel SL3

EOS Rebel SL2

EOS Rebel T100

EOS M6 Mark II

EOS M50

EOS M200

PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

MAC İÇİN PROGRAM NASIL KULLANILIR?

Aşağıdaki videoda MAC için programın nasıl kullanılacağını anlatan kısa bir video mevcut. Canon bu hamle ile kullanıcıları oldukça rahatlattı. Programın ücretsiz olması, kurulumun basit olması, bağlantının USB olması bu programı kullanmaya teşvik eden unsurlar.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Sizi duyduk, Mac hayranları! EOS Webcam Utility Beta yazılımımız artık hem Mac hem de Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir. USB kablosunu kullanarak uyumlu Canon fotoğraf makinenizi ana web kameranıza dönüştürerek video konferansınızın kalitesini yükseltin. Canon Senior Pro Market Uzmanı Genaro olarak, kameranızı Mac işletim sisteminize nasıl kullanacağınızı bu videoda adım adım anlattık.”

İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz

