Canon fotoğraf makinelerini webcam’e dönüştüren uygulama

Aşağıda Canon’un ABD kıdemli pazar uzmanı Hinata Profesyonel Canon kamerasının EOS Webcam Utility yardımcı programı ile nasıl Web Cam haline geldiğini 3 adımda anlatmıştı. 22 Nisan 2020’de çekilen bu eğitim videosundan sonra Hinata yeni bir video ekledi. Bu videoda programın Mac için nasıl kullanılacağı açıklanıyor. Programı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Aşağıda güncel olarak uyumlu makineler mevcut:
Aşağıdaki videoda MAC için programın nasıl kullanılacağını anlatan kısa bir video mevcut. Canon bu hamle ile kullanıcıları oldukça rahatlattı. Programın ücretsiz olması, kurulumun basit olması, bağlantının USB olması bu programı kullanmaya teşvik eden unsurlar.
Yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Sizi duyduk, Mac hayranları! EOS Webcam Utility Beta yazılımımız artık hem Mac hem de Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir. USB kablosunu kullanarak uyumlu Canon fotoğraf makinenizi ana web kameranıza dönüştürerek video konferansınızın kalitesini yükseltin. Canon Senior Pro Market Uzmanı Genaro olarak, kameranızı Mac işletim sisteminize nasıl kullanacağınızı bu videoda adım adım anlattık.”
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