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Cansel Çördük tatilde! Sere serpe uzanıp bikini altını gösterdi

14.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle ve erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yarışmadaki hallerini unutturan pozlara imza atan Cansel Çördük son olarak bikinisiyle sere serpe uzanıp fotoğraf çekti.

Cansel Çördük tatilde! Sere serpe uzanıp bikini altını gösterdi

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle gündeme geliyor. Erotik bir klipte yer alan ve değişimiyle adından söz ettiren yarışmacı iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Son dönemde hem şarkıcılık hem modellik yapan ve yurt dışında yaşayan Çördük'ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Kısmetse Olur Cansel tatilden paylaşımlar yaptı. Çördük sere serpe uzanıp bikini altını ve kalçalarını sergilemeyi ihmal etmedi.

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kısmetse olur
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