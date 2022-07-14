Cansel Çördük tatilde! Sere serpe uzanıp bikini altını gösterdi

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle gündeme geliyor. Erotik bir klipte yer alan ve değişimiyle adından söz ettiren yarışmacı iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Son dönemde hem şarkıcılık hem modellik yapan ve yurt dışında yaşayan Çördük'ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kısmetse Olur Cansel tatilden paylaşımlar yaptı. Çördük sere serpe uzanıp bikini altını ve kalçalarını sergilemeyi ihmal etmedi.



