Cansel Çördük yeni pozlarıyla gündemde! Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir bari"

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük son günlerde en az yarışmadaki dönemlerdeki kadar popüler. Bunun sebebi ise Cansel Çördük'ün değişimi ve sosyal medyadaki cesur pozları... Bir dönem Eser West ile aşk yaşayan ve Arda Turan ile de yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük yurt dışında yaşıyor.

Model ve şarkıcı olan Cansel Çördük'ün son olarak erotik bir klibi ortaya çıkmış ve gündem olmuştu. Kısmetse Olur Cansel her geçen gün cesaretin dozunu artırıyor.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son olarak tanga bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi ve "Güzellik, sahip olduklarınızı geliştirmekle ilgilidir. Kendinizin parlamasına izin verin" yorumunda bulundu.

Ancak Çördük'ün pozları hayranlarının pek hoşuna gitmedi. Eski yarışmacıya "Kardashian ailesine mi özeniyorsun", "Onlyfans'a gir de rahatla" yorumları yağdı.





