HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cansız bedeni deniz yoluyla alınabildi! Antalya'da feci kaza

Cansız bedeni deniz yoluyla alınabildi! Antalya'da feci kaza

24.07.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kontrolden çıkarak yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cansız bedeni deniz yoluyla alınabildi! Antalya'da feci kaza

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan mahallesinde bugün saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sazak koyundan Adrasan’ a gelirken karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen Cengizhan Tutka’nın (36) kullandığı motosiklet yoldan çıkarak sarp yamaca yuvarlandı.

Kocaeli'de feci kaza! İş adamı hayatını kaybettiKocaeli'de feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

180 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Yaklaşık 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan motosikleti görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cengizhan Tutka’ nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Tutka’nın cenazesi deniz yoluyla gelen ekipler tarafından botla alınarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Şanlıurfa'da trafik kazası! Bir babanın en acı bekleyişiŞanlıurfa'da trafik kazası! Bir babanın en acı bekleyişi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarını korkutan bildirim! Defalarca çaldıiPhone kullanıcılarını korkutan bildirim! Defalarca çaldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştıKuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Vakalar artınca açıklama geldi: Bir süre daha...

Vakalar artınca açıklama geldi: Bir süre daha...

Vaka sayısında artış sürüyor: 12 bini aştı!

Vaka sayısında artış sürüyor: 12 bini aştı!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.