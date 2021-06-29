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  4. Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Genç kızı arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Genç kızı arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

29.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Genç kızı arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

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Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre gözyaşı döküyor.

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Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

DHA

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Sultangazi
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