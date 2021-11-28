Cansız bedenini makineden AFAD ekipleri çıkardı! Afgan gencin feci ölümü

Olay, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Eğrikuyu yaylasında meydana geldi.

Bir çiftlikte çalışan Şim Ağa, saman balyasını yem karma makinesinin içine atmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Şim Ağa, makinenin içinde düştü. Durumu fark eden çiftliktekiler, jandarma, sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİ AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN MAKİNEDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Şim Ağa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Afganlı gencin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından makinenin içinden çıkartılıp, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



