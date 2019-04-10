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Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, iş yerinin önünde cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çalıp mankeni 'taciz' eden 3 şüpheli, dün yakalandı.

ANTALYA'da, iş yerinin önünde cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çalıp mankeni 'taciz' eden 3 şüpheli, dün yakalandı. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, 8 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde, Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde, mağaza önünde, kilitli cam fanus içinde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığını fark eden Marziye Ç., polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, cansız manken üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.
MANKENE TACİZ
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin, mankene 'taciz'de bulunulduğu da görüldü. Görüntülerde; 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin, önce kilidini açtıkları fanus içindeki mankeni çıkardığı, fotoğraf çektirdikten sonra üzerinde bulunan kürkü aldığı, içlerinden birinin de eteğini kaldırdığı cansız mankeni 3 kez öptüğü ve daha sonra 'taciz' ettiği görüldü.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin C.M.S., S.A. ve B.Ö. olduğunu belirledi. Dün akşam gözaltına alınan ve haklarında 'hırsızlık' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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