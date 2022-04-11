HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cansız mankeni soydu, selam verip kaçtı

Cansız mankeni soydu, selam verip kaçtı

11.04.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaşanan ilginç bir hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Cansız mankeni soyan kişi, selam verdikten sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan K.B. (23) gözaltına alındı.

Cansız mankeni soydu, selam verip kaçtı

İzleyenleri karmaşık duygulara sürükleyen görüntülerdeki hırsızlığın adresi Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi. K.B. adlı şahsın hırsızlığı esnasında sergilediği hareketler kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

5eca7354bf010df3312908866e291f38

Bir dükkanın önüne gelen K.B. (23), cansız mankenin üzerindeki eşofmanı incelemeye başladı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi eşofmanı mankenin üzerinden çıkaran K.B., dükkanın içerisine selam verdikten sonra uzaklaştı.

c9a329a65fd1197d4484d77e9362cad7

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. K.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

d0abc214-63f1-405b-9780-e8168cc81bfc

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda otodan 2 bin TL değerinde aksesuar çalan A.E.’de (31) yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç şüphe! 'Hiç mi Allah'tan korkmadınız'Korkunç şüphe! 'Hiç mi Allah'tan korkmadınız'
Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildiSon dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

AVM'de korkunç olay! Hamile kadın feci şekilde can verdi

AVM'de korkunç olay! Hamile kadın feci şekilde can verdi

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

İlginizi Çekebilir

Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp...

Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.