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Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

*Elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı.

*Elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı. *Hırsızlık anı kamerada Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Bayrampaşa?da alışveriş merkezindeki bir mağazaya giren hırsızlar cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Topçular Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren 4 kişi, cansız mankenin üzerine giydirilmiş bir kıyafeti çıkardı. Zanlılardan biri önce kıyafeti üzerine giydi ardından da çıkarıp arkadaşına verdi. Diğer hırsız elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı. 4 zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

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