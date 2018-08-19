Cansu Dere'den aşk iddialarına yanıt

Önceki akşam Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde görüntülenen oyuncu, “Tatil bitti, şimdi iş zamanı” dedi.
Aşk iddialarına yanıt
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Önceki akşam Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde görüntülenen oyuncu, “Tatil bitti, şimdi iş zamanı” dedi.
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Tatilde kendisi gibi oyuncu Engin Öztürk’le görüntülenen Dere, muhabirlerin aşk sorularını gülümseyerek yanıtsız bıraktı.
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Engin Öztürk, Cansu Dere hakkında çıkan aşk iddialarının doğru olmadığını dile getirirken “Artık alışın dostluğumuza, herkes biliyor. 5-6 yıl oldu” dedi.
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