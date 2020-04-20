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Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün'e: Vücudu erkek gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Ürdün’deki bir internet sitesinin haberi, magazin dünyasını karıştırdı. İddialara göre Cansu Dere, Tuba Büyüküstün için “Vücudu erkek gibi” ifadesini kullandı. Dere, tepkiler üzerine özür diledi. Ürdün'deki Albawaba internet sitesinden kavga çıkaracak iddia…

Ortadoğu'nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandığını iddia etti. Dere, tepki çeken sözleri üzerine özür dilese de sarf ettiği cümle, olay yarattı.

Habere göre; bir muhabir Cansu Dere'ye Türkiye'de en güzel vücuda sahip aktrisleri sordu. Dere, Tuba Büyüküstün'ün adını vermeyince gazeteci, "Ya Tuba Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi. Dere'nin yanıtı "Onun vücudu erkek gibi" oldu. Cansu Dere, bu şok yorumu için ise pişman olup "Yaptığım zorbalıktı. Beni affet" diyerek meslektaşından özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün, cansu dere,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cansu dere hiç aynada kendine bakmış mı ki böylesine saçma bir söyleşide bulunmuş. sade ve duru güzelliğin karşısında biraz aşağılık kompleksine tutulmuş sanki ;D
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