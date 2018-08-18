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Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Bir dönem birlikte oldukları söylenen Cansu Dere ve Engin Öztürk'ün, Ege'de dostlarıyla tatil yaparken çekilen bir fotoğrafta birlikte görünmeleriyle, ikilinin birlikte olduğu söylemleri tekrar gündeme geldi.

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile arasından su sızmadığı Engin Öztürk'ün 2015'te aşk yaşamaya başladığı söylenmişti.

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Ortak dostları ile sık sık yurt dışında tatil yapmaları iddiaları güçlendirmiş ama Engin Öztürk ''Sadece arkadaşız'' açıklamasını yapmıştı.

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Aradan mevsimler gelip geçti o tarihten sonra kankalar birlikte hiç görülmedi. Ta ki önceki güne kadar.

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Bodrum'da tatil yapan Cansu Dere ile Engin Öztürk önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'teydi.

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Yanlarında da Sarp Akkaya, eşi ve ablası Esra Akkaya da vardı.

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AYNI OTELDELER

Deniz keyfi sonrası aynı otomobille aynı otele döndüler.

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Bu kez de havuz başında vakit geçirdiler. Haliyle aşk dedikoduları yine alevlendi.

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Anahtar Kelimeler:
engin öztürk cansu dere sevgili a.ş.k Bodrum tatil

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