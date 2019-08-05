Cansu Dere'nin Acun Ilıcalı ile anlaşması neden iptal oldu?

Güzel oyuncu Cansu Dere önceki gün Bebek’te gittiği kaş tasarım kliniği çıkışı objektiflere yansıdı.Her zaman fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkat çeken Cansu Dere’nin sık sık kliniğe gelerek bakım yaptırdığı öğrenildi.

Kısa süre önce TV8 ile anlaştığı diziden son anda ayrılmasıyla sorulan sorulara Cansu Dere şu yanıtı verdi: “Benimle alakalı hiçbir konu yok, bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" dedi.

GÜZEL TEKLİFLER GELİYOR

Yakın zamanda sevenleri ile buluşabileceğinin sinyallerini veren Cansu Dere “Benim işim ile aşk ilişkim var. Onun için önce projeye ve senaryoya inanmam, güvenmem gerekiyor. Güzel teklifler geliyor, ben de hepsini en iyi şekilde değerlendirip karar vermek istiyorum" dedi.

Öte yandan Cansu Dere, oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birlikte bir projede yer alacağı haberleri için "Doğru bir haber değil" ifadesini kullandı. (Snobmagazin)

