Cansu Kurtçu: Fettah uyanmayınca itfaiye çağırdım

2014 yılında sade bir törenle evlenen Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu dün akşam Eser Yenenler'in programına konuk oldu. İkiz çocuk sahibi olan çift, bu sürecin zorluklarından bahsetti. Fettah Can, "Bizler sanatçı insanlar olduğumuz için zaten sürekli bir çalışma halindeyiz. Uykuyla aramız pek yok. Bu süreç bizi ne kadar zorlayabilir ki diye düşünürken, bir noktada halüsinasyonlar görmeye başladık. Bir de ikiz bebek sahibi olunca 24 saat uykusuz günlerimiz geçti diyebiliriz." dedi.

'50 KİŞİ EVİN ETRAFINDA TOPLANDIK'

Cansu Kurtçu ise eşinin aslında uykuyu ne kadar çok sevdiğini ve bu sürecin onun için nasıl yorucu geçtiğini ise şu sözlerle açıkladı. "Fettah gerçekten uykuyu seven ve uykusu çok ağır olan bir insandır. Bir ara ben eve itfaiyeyle falan gittiğimi hatırlıyorum. Çünkü ulaşamıyoruz kendisine ve ciddi anlamda bir şey oldu diye korktum. Böyle 50 kişi falan evin etrafında toplanmıştık. Fettah'ın uykusu öyle ağırdır." açıklaması stüdyoda hem şaşkınlığa hem de kahkahalara sebep oldu.

