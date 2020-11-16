Cansu Taşkın babasıyla yüzleşmişti! Savcılığa verdi

Murat Başaran'ın yeni şarkısı 'Leyla'nın klibinde oynayan fenomen Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği haberleriyle gündemde olan Taşkın, “Çok küçüktüm hatırlamıyorum bile…” dedi.

"SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİM"

Babasının kendisinden para istediği iddialarına Taşkın, “Geçtiğimiz sene çok olmuştu. Onu öğrenince savcılığa şikayet ettim. Öyle bir şeyle gelmemiş olsaydı affedecektim, tanımadığım bir baba portföyü. Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu” açıklamasını yaptı.



Başaran ise modele destek vererek, "Kadına şiddet ve tacizin her şeyine karşıyım" diye konuştu.

