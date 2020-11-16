MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cansu Taşkın babasıyla yüzleşmişti! Savcılığa verdi

Cansu Taşkın babasıyla yüzleşmişti! Savcılığa verdi

16.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'ların ünlü şarkıcısı Murat Başaran, ‘Leyla’ parçasının klibinde fenomen Cansu Taşkın’la kamera karşısına geçti. Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği yönünde yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Taşkın, "Tanımadığım bir baba portföyü. Para amaçlı gelmeseydi, affedebilirdim" dedi.

Murat Başaran'ın yeni şarkısı 'Leyla'nın klibinde oynayan fenomen Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cansu Taşkın'dan şok itiraf! '5 yaşındayken babam...'Cansu Taşkın'dan şok itiraf! '5 yaşındayken babam...'

Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği haberleriyle gündemde olan Taşkın, “Çok küçüktüm hatırlamıyorum bile…” dedi.

image0

"SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİM"

Babasının kendisinden para istediği iddialarına Taşkın, “Geçtiğimiz sene çok olmuştu. Onu öğrenince savcılığa şikayet ettim. Öyle bir şeyle gelmemiş olsaydı affedecektim, tanımadığım bir baba portföyü. Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu” açıklamasını yaptı.

image1
Başaran ise modele destek vererek, "Kadına şiddet ve tacizin her şeyine karşıyım" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Dünyaca ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştüDünyaca ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştü
Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi... Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Küvet sahnesi olay oldu!

Küvet sahnesi olay oldu!

Boris Johnson karantinaya girdi

Boris Johnson karantinaya girdi

Görüntüler Kelbeçer'den! Mezarlarını da yanlarında götürdüler

Görüntüler Kelbeçer'den! Mezarlarını da yanlarında götürdüler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Betüş'ten sonra Sadık karakteri de belli oldu

Betüş'ten sonra Sadık karakteri de belli oldu

Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'

Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'

Diğer Haberler

Rıza Bey Apartmanı'nın yanında ofisi olan İzzet Yıldızhan: Orası da yıkılacak!

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

The Crown’ın yıldızı Emma Corrin sütyensiz poz verdi

Pozları olay oldu! Göğüslerine bant çekti

Hülya Avşar'dan Öykü Karayel'e: 'Oyunculuğun bende saygı uyandırdı'

Hülya Avşar'dan bomba yorum! 'O kadar çok övgü duydum ki...'

TV yayın akışı 16 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bugün kanallarda ne var?

Dünyaca ünlü Hint oyuncu Soumitra Chatterjee koronavirüse yenik düştü

Dünyaca ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştü

İş insanı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki partisine polis baskını!

Öykü Çelik partiden partiye koşuyor! Yine polise yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.