MAGAZİN

Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 01:58 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cansu Taşkın da ünlülerin 'bornozlu fotoğraf' akımına uydu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Cansu Taşkın derin dekolteli bornozlu pozuyla dikkat çekti.

Bornozlu ünlüler

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CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.
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İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
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Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.
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ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
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GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
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ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY
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HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
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ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI
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BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN
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SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
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Cansu Taşkın bornozlu ünlüler bornozlu fotoğraf

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