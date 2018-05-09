MAGAZİN

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Altın Palmiye Magazin ödülleri 7 Mayıs Pazartesi günü yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği geceye ünlü oyuncu Cansu Taşkın dekolte kıyafetiyle damgasını vurdu.

Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Manken, paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, kıyafeti için modacısına ve kuaförüne teşekkür etti.

Cansu Taşkın

1 / 13

Altın Palmiye Magazin ödülleri 7 Mayıs Pazartesi günü Swissotel The Bosphorus'da düzenlen törenle sahiplerini buldu.
2 / 13

CANSU TAŞKIN DEKOLTESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

CANSU TAŞKIN DEKOLTESİYLE GECEYE DAMGA VURDU
Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği geceye ünlü oyuncu Cansu Taşkın dekolte kıyafetiyle damgasını vurdu.
3 / 13

BOL BOL POZ VERDİ

BOL BOL POZ VERDİ
Karmen Aksu imzalı kıyafetiyle bol bol poz veren Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
4 / 13

Güzel oyuncu paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, Karmen Aksu'ya ve kuaförüne teşekkür etti.
5 / 13

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansu Taşkın galeri Altın Palmiye

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

'Frodo' 'tamam' dedi Twitter yıkıldı

'Frodo' 'tamam' dedi Twitter yıkıldı

Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

Maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu! İşte Nusret'in külliyesi

Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı

Hande Doğandemir Mert fırat’ı takipten çıkardı

Ajda Pekkan’dan ‘Rencide oluyorum’ şikayeti

Ajda Pekkan’dan ‘Rencide oluyorum’ şikayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.