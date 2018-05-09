Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Manken, paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, kıyafeti için modacısına ve kuaförüne teşekkür etti.
Cansu Taşkın
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Altın Palmiye Magazin ödülleri 7 Mayıs Pazartesi günü Swissotel The Bosphorus'da düzenlen törenle sahiplerini buldu.
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CANSU TAŞKIN DEKOLTESİYLE GECEYE DAMGA VURDU
Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği geceye ünlü oyuncu Cansu Taşkın dekolte kıyafetiyle damgasını vurdu.
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BOL BOL POZ VERDİ
Karmen Aksu imzalı kıyafetiyle bol bol poz veren Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Güzel oyuncu paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, Karmen Aksu'ya ve kuaförüne teşekkür etti.
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