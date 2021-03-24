Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla kafeye giderken dar bir elbise giyip içine iç çamaşırı giymedi. Bununla da yetinmeyen Taşkın, poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

Taşkın'ın sütyen takmadığını gören takipçileri, "Giyiminize keşke biraz daha dikkat etseniz" ve "Sizi çocuklarda takip ediyor, biraz edep!" yorumlarında bulundular.

"HALININ BİLE ŞANSLISI OLMAK LAZIM"

Paylaşımına "30 Mart 2021'de Çırağan Sarayı'nda kırmızı halı sunumum ile karşınızda olacağım" notunu ekleyen Taşkın'a en ilginç yorum oyuncu Kadir Çöpdemir'den geldi. Çöpdemir, Taşkın'ın bu karesinin altına "Halının bile şanslısı olmak lazım... Ladik'ler, Peluş halılar, İpek halılar şu an dövünüyor... Cansu Hanım" yorumunda bulundu.

Cansu Taşkın ise Çöpdemir'in yorumuna kahkaha ve gözlerini kapatan maymun emojisiyle karşılık verdi.

