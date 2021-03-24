MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

24.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün elbisesinin içine iç çamaşır giymeden poz verdi. Taşkın'ın cüretkar pozunun yanı sıra oyuncu Kadir Çöpdemir'in yaptığı yorum olay oldu.

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla kafeye giderken dar bir elbise giyip içine iç çamaşırı giymedi. Bununla da yetinmeyen Taşkın, poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

cansu1

Taşkın'ın sütyen takmadığını gören takipçileri, "Giyiminize keşke biraz daha dikkat etseniz" ve "Sizi çocuklarda takip ediyor, biraz edep!" yorumlarında bulundular.

"HALININ BİLE ŞANSLISI OLMAK LAZIM"

Paylaşımına "30 Mart 2021'de Çırağan Sarayı'nda kırmızı halı sunumum ile karşınızda olacağım" notunu ekleyen Taşkın'a en ilginç yorum oyuncu Kadir Çöpdemir'den geldi. Çöpdemir, Taşkın'ın bu karesinin altına "Halının bile şanslısı olmak lazım... Ladik'ler, Peluş halılar, İpek halılar şu an dövünüyor... Cansu Hanım" yorumunda bulundu.

model-cansu-taskin-in-ic-camasirsiz-pozuna-kadir-14016654_7995_m

Cansu Taşkın ise Çöpdemir'in yorumuna kahkaha ve gözlerini kapatan maymun emojisiyle karşılık verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
'Birlikte çok yıllar bitirelim''Birlikte çok yıllar bitirelim'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ah Kadir abim şanssız abim bahtsız abim, abaza abim!
goguslerı cok guzel
maaşşallahhh

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Diğer Haberler

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Cem Yılmaz kimdir?

Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

Cem Adrian'ın acı günü! Babasını toprağa verdi

Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun hayat hikâyesi...

Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü model Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Ünlü model Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında? Nur Fettahoğlu nereli?

Nur Fettahoğlu kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Bu hafta hangi ünlü isimler var?

Şarkılar Bizi Söyler konukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.