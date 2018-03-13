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Cansu Taşkın küvetten fotoğraf paylaştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Instagram'daki pozlarıyla olay olan Cansu Taşkın, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Fotoğraf çekimi için küvete giren Cansu, pozlarıyla baş döndürdü.

Cansu Taşkın küvetten fotoğraf paylaştı

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İncecik belini giydiği her elbisede sergileyen model Cansu Taşkın, yine adından çok söz ettirecek bir paylaşımda bulundu.

İncecik belini giydiği her elbisede sergileyen model Cansu Taşkın, yine adından çok söz ettirecek bir paylaşımda bulundu.
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Fotoğraf çekimi için küvette ateşli pozlar veren Cansu, çekimden görüntülerini de Instagram'dan paylaştı.

Fotoğraf çekimi için küvette ateşli pozlar veren Cansu, çekimden görüntülerini de Instagram'dan paylaştı.
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Cansu'nun pozları takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Cansu'nun pozları takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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Kimisi fotoşop diyor, kimisi çok beğeniyor. Cansu’nun kıvrımlarını genç nesil çok kıskanıyor. Kıskanmakla olmuyor, biraz da terlemek gerekiyor.
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“Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve işadamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar” açıklamasıyla gündeme gelen Taşkın, o sözlerin kendisine ait olmadığını da söyledi:
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Cansu Taşkın instagram

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