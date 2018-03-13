Fotoğraf çekimi için küvete giren Cansu, pozlarıyla baş döndürdü.

Cansu Taşkın küvetten fotoğraf paylaştı

1 / 30 İncecik belini giydiği her elbisede sergileyen model Cansu Taşkın, yine adından çok söz ettirecek bir paylaşımda bulundu.

2 / 30 Fotoğraf çekimi için küvette ateşli pozlar veren Cansu, çekimden görüntülerini de Instagram'dan paylaştı.

3 / 30 Cansu'nun pozları takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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8 / 30 Kimisi fotoşop diyor, kimisi çok beğeniyor. Cansu’nun kıvrımlarını genç nesil çok kıskanıyor. Kıskanmakla olmuyor, biraz da terlemek gerekiyor.

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18 / 30 “Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve işadamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar” açıklamasıyla gündeme gelen Taşkın, o sözlerin kendisine ait olmadığını da söyledi:

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