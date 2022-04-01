Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Cesur pozları ve imajıyla sıklıkla magazin gündeminde yerini alan Cansu Taşkın evlendi. Taşkın sürpriz gelişmeyi Instagram hesabının hikaye kısmından yazdığı not ile paylaştı.

CANSU TAŞKIN EVLENDİ!

Pozlarıyla gündemden düşmeyen model, fenomen Cansu Taşkın evlendi. Eşiyle verdiği pozu siyah beyaz olarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Taşkın, "Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim, hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim, tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim." notunu düştü.

Ünlü fenomen eşinin yüzünü göstermedi. Fotoğrafa, 'M' yazıp kalp emojisi koydu.



29 yaşındaki Taşkın'ın kiminle evlendiği henüz bilinmiyor.

Geçen sene "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Taşkın, "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" yanıtını vermişti.

15 Kasım 1992 İstanbul doğumlu Cansu Taşkın modelliğe ilk adımını 16 yaşında attı. 17 yaşında dünya modellik yarışmasında dördüncü seçildi.

Birçok modacı ile çalışan Taşkın 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.





