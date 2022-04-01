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Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

01.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Cansu Taşkın takipçilerini şaşırttı. Sessiz sedasız evlenen Cansu Taşkın, evlilik haberini Instagram hesabından paylaştı.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Cesur pozları ve imajıyla sıklıkla magazin gündeminde yerini alan Cansu Taşkın evlendi. Taşkın sürpriz gelişmeyi Instagram hesabının hikaye kısmından yazdığı not ile paylaştı.

CANSU TAŞKIN EVLENDİ!

Pozlarıyla gündemden düşmeyen model, fenomen Cansu Taşkın evlendi. Eşiyle verdiği pozu siyah beyaz olarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Taşkın, "Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim, hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim, tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim." notunu düştü.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Ünlü fenomen eşinin yüzünü göstermedi. Fotoğrafa, 'M' yazıp kalp emojisi koydu.
Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

29 yaşındaki Taşkın'ın kiminle evlendiği henüz bilinmiyor.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Geçen sene "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Taşkın, "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" yanıtını vermişti.

Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! O paylaşımıyla duyurdu...

15 Kasım 1992 İstanbul doğumlu Cansu Taşkın modelliğe ilk adımını 16 yaşında attı. 17 yaşında dünya modellik yarışmasında dördüncü seçildi.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Birçok modacı ile çalışan Taşkın 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! O paylaşımıyla duyurdu...

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

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Instagram
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