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Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim"

01.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Cansu Taşkın takipçilerini şaşırttı. "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim" diyen Cansu Taşkın, Instagram'dan evlilik haberini paylaştı

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim"

Cesur pozları ve imajıyla sıklıkla magazin gündeminde yerini alan Cansu Taşkın Instagram paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Instagram hesabından, 'sürpriz gelişme' diyerek evlendiğini söyleyen Taşkın, devamında şaşırttı.

CANSU TAŞKIN TAKİPÇİLERİNİ ŞOKE ETTİ!

Pozlarıyla gündemden düşmeyen model, fenomen Cansu Taşkın Instagram hesabının hikaye kısmından, "Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim, hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim, tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim." ifadelerini paylaştı.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Ünlü fenomen fotoğrafa, 'M' yazıp kalp emojisi koydu.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

29 yaşındaki Taşkın sonraki paylaşımında ise bunun 1 Nisan şakası olduğunu belirtti.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Geçen sene "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Taşkın, "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" yanıtını vermişti.

Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! O paylaşımıyla duyurdu...

15 Kasım 1992 İstanbul doğumlu Cansu Taşkın modelliğe ilk adımını 16 yaşında attı. 17 yaşında dünya modellik yarışmasında dördüncü seçildi.

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Birçok modacı ile çalışan Taşkın 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! O paylaşımıyla duyurdu...

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! Sessiz sedasız evlendi...

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