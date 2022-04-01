Cansu Taşkın takipçilerini şoke etti! "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim"

Cesur pozları ve imajıyla sıklıkla magazin gündeminde yerini alan Cansu Taşkın Instagram paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Instagram hesabından, 'sürpriz gelişme' diyerek evlendiğini söyleyen Taşkın, devamında şaşırttı.

CANSU TAŞKIN TAKİPÇİLERİNİ ŞOKE ETTİ!

Pozlarıyla gündemden düşmeyen model, fenomen Cansu Taşkın Instagram hesabının hikaye kısmından, "Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim, hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim, tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim." ifadelerini paylaştı.

Ünlü fenomen fotoğrafa, 'M' yazıp kalp emojisi koydu.

29 yaşındaki Taşkın sonraki paylaşımında ise bunun 1 Nisan şakası olduğunu belirtti.

Geçen sene "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Taşkın, "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" yanıtını vermişti.

15 Kasım 1992 İstanbul doğumlu Cansu Taşkın modelliğe ilk adımını 16 yaşında attı. 17 yaşında dünya modellik yarışmasında dördüncü seçildi.

Birçok modacı ile çalışan Taşkın 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.





