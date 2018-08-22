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Cansuyu Arakan'da 5 bin 250 Müslüman aileye kurban eti dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arakan köyleri ve mülteci kamplarında kalan 5 bin 250 Arakanlı Müslüman aileye kurban eti dağıttı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Asya ülkelerinden Myanmar'ın Arakan eyaletinde köyler ve mülteci kamplarında kalan 5 bin 250 Arakanlı Müslüman aileye kurban eti dağıttı.

Derneğin Arakan yardımları Koordinatörü Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Ağustos ayında bölgeden 900 yüz binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Bu yıl da kurban hisselerini özellikle bu coğrafyada vatansız bırakılmaya çalışılan, Budist çetelerce çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç ve ihtiyar demeden katledilen Arakanlı Müslümanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köksal, şunları dile getirdi:

"Cansuyu Derneği 2018 Kurban organizasyonu nedeniyle Kurban bayramımızı burada eda ediyoruz. Bağışçılarımızın bize verdiği emanetleri ulaştırıyoruz. Bu bölgede yaptığımız çalışmalarda hem kurban ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz hem de buradaki kardeşlerimize kendilerini unutmadığımızı haykırarak dile getirmiş oluyoruz."

Çocuklarla da yakından ilgilenen dernek yetkilileri onlara şeker ve bayram harçlığı dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
arakan Bayram Numan Köksal Cansuyu Yardımlaşma Derneği Myanmar

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