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Cansuyu Derneğinden Arakanlı muhtaçlara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneğinden Arakanlı muhtaçlara yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan organizasyonu kapsamında Bangladeş'teki Arakanlı muhtaçlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde ramazan yardımları devam ediyor.

Son olarak Bangladeş'teki Arakan kamplarına yardım ulaştırıldı, iftar sofraları kuruldu, gıda yardımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Arakan Koordinatörü Bayram Numan Köksal, kamplardaki faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, ramazan ayının manevi iklimiyle birlikte yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığını vurguladı. Köksal, şunları kaydetti:

"Cansuyu Derneği olarak mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle hayırsever vatandaşlarımızın arasında köprü oluyoruz, muhtaçlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Şu an dünyanın en büyük mülteci kamplarından birisi olan Bangladeş Cox Bazar'daki Arakan kamplarındayız. 1,5 milyon mültecinin yaşadığı kampta, geçtiğimiz dönemde Kutupalong ve Jamptoli bölgelerindeki inşa ettiğimiz çadır kentlerimizi ziyaret ettik. Burada on binlerce Arakanlı kardeşimize ramazan kumanyası dağıttık. Ayrıca Dilek Mescidi'nde yüzlerce kardeşimize de iftar sofrası kurduk. Cansuyu Derneği olarak uzun vadede nasıl çalışmalar yapabiliriz, bölgenin ihtiyaçları nelerdir istişare ettik. Önümüzdeki dönemde bir sağlık ocağı açmayı planlıyoruz. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bölgedeki yardımlarımız sürecek."

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Anahtar Kelimeler:
arakan Cansuyu Derneği yardım

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