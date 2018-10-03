Cansuyu Derneğinden Endonezya'ya yardım

ENDONEZYA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri, deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yardım amacıyla Endonezya'nın Sulawesi Adası'na ulaştı.
Dernek yetkilileri, Türkiye'den getirdikleri insani yardımları, deprem ve tsunami felaketinden etkilenen 20 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Endonezya koordinatörü Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye olarak, dernek olarak bir nebze de olsa deprem ve tsunaminin açtığı yaraları sarmak istediklerini söyledi.
Endonezya Müslümanları ile Türkiye'nin tarihten gelen bir geçmişinin bulunduğunu belirten Köksal, "1569 yılında Portekizlilerin zulmüne maruz kalan Endonezyalı Müslümanlar Osmanlı'dan yardım istedi. Osmanlı nasıl o gün bu çağrıya kayıtsız kalmadıysa bugün de bizler Cansuyu Derneği olarak doğal afetlerin yerle bir ettiği Endonezya'dayız." dedi.
Köksal, Türkiye'den getirdikleri insani yardımları 20 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bugün buradaki Müslüman kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Bir yandan deprem bir yandan tsunami buradaki yerleşim yerlerini yok etmiş ve insanları evsiz bırakmış. Bizler de Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bu kardeşlerimizin yaralarını sarmak, onlara yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Türkiye'den getirdiğimiz insani yardımları 20 bin kişiye ulaştıracağız."
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