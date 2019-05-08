HABER

Cansuyu Derneğinden, Mali'deki muhtaçlara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneğinden, Mali'deki muhtaçlara yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan organizasyonu kapsamında Mali'deki muhtaçlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganıyla faaliyetlerini gerçekleştiren derneğin, Malili muhtaçlara ulaşarak çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada, geçen günlerde Mali'nin kuzeyinde bulunan Mopti bölgesinin Ogossogou köyünde büyük bir katliam yaşandığı ve Dogon kabilesinin saldırıları sonucunda Pöl kabilesinden 160 masum insanın öldüğü ve bu çatışma sonucunda binlerce insanın canlarını kurtarmak için Kolikoro bölgesine göç ettiği hatırlatılarak, katliamdan kaçanlara Cansuyu Derneği ekipleri tarafından yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Her yıl ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştıran Cansuyu Derneğinin, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Malili muhtaçlara yardım elini uzattığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda yiyecek bulmakta zorlanan 20 bin muhtaca, içerisinde temel yiyeceklerin olduğu ramazan kumanyaları dağıtıldı ve 5 bin kişiye de iftar sofraları kurulup, sıcak yemek ikram edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, ramazan ayının rahmeti ve bereketi ile insanların dayanışma ve yardımlaşmasının da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler de Cansuyu Derneği olarak mazlum coğrafyalarda yaşayan muhtaç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Mali'de gıda yardımları ve iftar sofraları kurup sıcak yemek dağıtımları yaptık. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu bölgelerdeki faaliyetlerimiz devam edecek."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Jandarmadan AVM’de trafik eğitimiJandarmadan AVM’de trafik eğitimi
Alanya’da yaralı tilki tedavi altına alındıAlanya’da yaralı tilki tedavi altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

Müslümanlar'a Mısır'ın kapılarını açan fetih: Babil Kalesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.