Cansuyu Derneğinden, Mali'deki muhtaçlara yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan organizasyonu kapsamında Mali'deki muhtaçlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganıyla faaliyetlerini gerçekleştiren derneğin, Malili muhtaçlara ulaşarak çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada, geçen günlerde Mali'nin kuzeyinde bulunan Mopti bölgesinin Ogossogou köyünde büyük bir katliam yaşandığı ve Dogon kabilesinin saldırıları sonucunda Pöl kabilesinden 160 masum insanın öldüğü ve bu çatışma sonucunda binlerce insanın canlarını kurtarmak için Kolikoro bölgesine göç ettiği hatırlatılarak, katliamdan kaçanlara Cansuyu Derneği ekipleri tarafından yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Her yıl ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştıran Cansuyu Derneğinin, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Malili muhtaçlara yardım elini uzattığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda yiyecek bulmakta zorlanan 20 bin muhtaca, içerisinde temel yiyeceklerin olduğu ramazan kumanyaları dağıtıldı ve 5 bin kişiye de iftar sofraları kurulup, sıcak yemek ikram edildi." ifadesi kullanıldı.