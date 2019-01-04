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Cansuyu, Kamerun'da cami inşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

Cansuyu, Kamerun'da cami inşa etti

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, Kamerun'da terör örgütü Boko Haram tarafından yıkılan camiyi yeniden inşa ederek ibadete açtı.

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamerun'un Makari bölgesinde, terör örgütü Boko Haram tarafından yıkılan cami, 180 metrekare arsa üzerine, 400 kişi kapasite ile tuvaleti, şadırvanı ve bahçesindeki su kuyusu ile yeniden inşa edildi.

Hayırseverler Mustafa ve Ayşe Yılmaz'ın isminin verildiği caminin açılışına, Cansuyu Derneğinin yöneticilerinin yanı sıra Kamerunlu yetkililer katıldı.

Cansuyu Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, derneklerinin Afrika'nın birçok ülkesinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiğini kaydederek, "Caminin Mustafa ve Ayşe Yılmaz Camisi ismi ile yeniden hizmete girmesi ile iki ülke arasındaki bağlar güçlendi. Bu camimiz bölgenin tek camisi olmasından dolayı çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgede 9 su kuyusu açılışı da gerçekleştirildi. Yorulmaz, su kuyularından yaklaşık 6 bin kişinin yararlanacağını aktardı.

Kamerun halkına, Kur'an-ı Kerim meali ve kurban eti de dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansuyu Derneği Kamerun

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