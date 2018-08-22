Cansuyu, Marawi'de 3 bin 500 aileye kurban eti dağıttı

MARAWİ (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Asya ülkelerinden Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Marawi kentinde ihtiyaç sahibi 3 bin 500 Müslüman aileye kurban eti ulaştırdı.
Derneğin, 2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında bayramın birinci günü, bayram namazından itibaren kesimine başlanan kurbanlıklar, terör örgütü DEAŞ'in yıktığı Marawi'de yaşayan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 Müslüman aileye dağıtıldı.
Marawililer, dernek üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür ederek hem Türkiye için hem de Türkiye'den kendilerine kurbanlarını gönderen hayırseverler için dua etti.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bangsomoro Koordinatörü Ömer Faruk Günenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki insanların özellikle 2017 yılında DEAŞ terör örgütünün kentlerini işgal etmesinden sonra muhtaç hale geldiklerini söyledi.
Dernek olarak her yıl, Türkiye'deki binlerce bağışçının kurbanlarını dünyanın 30 farklı ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildiren Günenç, şöyle devam etti:
"Dernek olarak nerede bir mazlum, bir yetim, bir ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaşmayı kendimize dert edindik. Amacımız buradaki terör örgütü DEAŞ'ın Marawi kenti işgalinde evini kaybetmiş Müslüman kardeşlerimizin bir nebze de olsa sıkıntılarını paylaşmaktır. Türkiye'den aldığımız kurban vekaletlerini Uzakdoğu'nun Filistin'i olarak bilinen Marawi kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki gündür kestiğimiz kurbanları 3 bin 500 aileye dağıttık."
Evlere kurban eti dağıtan dernek üyeleri, çocuklara da bayram şekeri verdi.
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