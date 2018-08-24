Cansuyu yetimlerin yüzünü güldürdü

NİAMEY (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı sadaka ve zekatları Nijer'in başkenti Niamey'deki yetim çocuklara ulaştırdı.
Cansuyu Derneği yardım gönüllüleri, Niamey'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Saga Gorou bölgesindeki yetim çocukları ziyaret etti.
Bazılarının topraktan, bazılarının ise ağaçtan yapıldığı evlerde kalan yetimlere balon ve şeker dağıtan dernek gönüllüleri, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı sadaka ve zekatları da yetimlere vererek yüzlerini güldürdü.
Derneğin Nijer Sorumlusu Hüseyin Mete, kendilerine emanet edilen sadaka ve zekatları, ihtiyaç sahibi yetimlere ulaştırdıklarını belirtti.
Dernek gönüllüsü Mustafa Cevcek de yardıma muhtaç ailelere kurbanlık et, sadaka ve zekat ulaştırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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