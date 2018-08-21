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Cansuyu'dan 4 bin Sierra Leoneli Müslüman aileye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 01:12 | Son Güncelleme

Cansuyu'dan 4 bin Sierra Leoneli Müslüman aileye kurban yardımı

KONO (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Sierra Leone'nin Kono kentindeki 4 bin aileye kurban eti yardımı yapacak.

İhtiyaç sahiplerine kurban yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Sierra Leone'nin Kono şehrine ulaştı.

Dernek yetkilileri, burada kesecekleri kurbanları Sierra Leoneli Müslümanlara ulaştıracak.

Derneğin Sierra Leone sorumlusu Ahmet Hakan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Afrika'da savaş mağduru binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşacaklarını söyledi.

Milletin emanetlerini yerine teslim etmek için binlerce yol katettiklerini ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Kurbanlıklarımız Allah'ın izniyle 4 bin aileye ulaşacak. Bize vekaletlerini ileten milletimizden Allah razı olsun. Bu vesileyle Allah ümmete birlik ve dirlik nasip etsin, buradaki kardeşlerimizle liva-ül hamd sancağında bir kılmayı nasip etsin."

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Cansuyu'dan 4 bin Sierra Leoneli Müslüman aileye kurban yardımı

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