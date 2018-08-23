Cansuyu'dan, Sierra Leone'de bin 500 aileye kurban eti

SİERRA LEONE (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sierra Leone'nin başkenti Free Town ve Makeni kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 Müslüman aileye kurban eti ulaştırdı.

Derneğin, 2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında bayramın birinci gününden itibaren kesimine başlanan kurbanlıklar, Free Town ve Makeni kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi bin 500 Müslüman aileye dağıtıldı.

Yardım ulaştırılan aileler, dernek üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür ederek, hem Türkiye hem de Türkiye'den kendilerine kurbanlarını gönderen hayırseverler için dua etti.

Derneğin Sierra Leone Sorumlusu Ahmet Hakan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları ülkede bölge bölge gezerek, kurbanı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Dernek olarak her yıl, Türkiye'deki binlerce bağışçının kurbanlarını dünyanın 30 farklı ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildiren Acar, şöyle konuştu:

"Dernek olarak milletin vekalet ettiği kurbanları ihtiyaç sahibi Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Gerçekten kurban eti dağıtımı yapacağımız yere girdiğimizde Afrikalı kardeşlerimizin bizi büyük bir sevinçle karşılaması Türk milletini ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. iki gündür nerede mazlum varsa onlara ulaşmaya çalıştık. Allah milletimizden bu yardımlarda bulunduğu için razı olsun."

