Cansuyu'dan, Sierra Leone'de bin 500 aileye kurban eti

SİERRA LEONE (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sierra Leone'nin başkenti Free Town ve Makeni kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 Müslüman aileye kurban eti ulaştırdı.
Derneğin, 2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında bayramın birinci gününden itibaren kesimine başlanan kurbanlıklar, Free Town ve Makeni kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi bin 500 Müslüman aileye dağıtıldı.
Yardım ulaştırılan aileler, dernek üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür ederek, hem Türkiye hem de Türkiye'den kendilerine kurbanlarını gönderen hayırseverler için dua etti.
Derneğin Sierra Leone Sorumlusu Ahmet Hakan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları ülkede bölge bölge gezerek, kurbanı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.
Dernek olarak her yıl, Türkiye'deki binlerce bağışçının kurbanlarını dünyanın 30 farklı ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildiren Acar, şöyle konuştu:
"Dernek olarak milletin vekalet ettiği kurbanları ihtiyaç sahibi Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Gerçekten kurban eti dağıtımı yapacağımız yere girdiğimizde Afrikalı kardeşlerimizin bizi büyük bir sevinçle karşılaması Türk milletini ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. iki gündür nerede mazlum varsa onlara ulaşmaya çalıştık. Allah milletimizden bu yardımlarda bulunduğu için razı olsun."
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi
DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı
Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum