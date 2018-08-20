HABER

Cansuyu'ndan, 5 bin 250 Arakanlı aileye kurban eti yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, 5 bin 250 Arakanlı Müslüman aileye kurban eti dağıtacak

MYANMAR (AA) - Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, 5 bin 250 Arakanlı Müslüman aileye kurban eti yardımında bulunacak.

Myanmar'daki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekibi, kurban eti dağıtmak için Myanmar'ın Arakan eyaletine ulaştı.

Derneğin Myanmar sorumlusu Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Balkanlara kadar dünyanın birçok ülkesinde kurban kestireceklerini ve etlerini muhtaçlara ulaştıracaklarını söyledi.

Köksal, bundan önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramında Arakan'ın köylerinde ve kamplarında kalan Müslümanlara kurban eti dağıtacaklarını belirtti.

Amaçlarının özellikle kimsesiz ve abluka altında kamplarda yaşamak zorunda bırakılan ve kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi Müslümana ulaşmak, az da olsa onları sevindirmek ve yüzlerini güldürmek olduğunu kaydeden Köksal, bu nedenle Arakan bölgesine geldiklerini ifade etti.

Köksal, şöyle konuştu:

"Türkiye başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya Filistin kamplarından Gazze'ye kadar tüm mazlum ve muhtaçlara kurban etlerini ulaştırmak üzere yollara çıktık. Bugün de Myanmar Arakan bölgesindeyiz. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin 250 aileye, muhtaca, mazluma Anadolu'dan gönderilen bu emanetleri ulaştırmaya çalışacağız. Arakan'da yaptığımız çalışmalar sadece bu bölgede insanlara yardım ulaştırmak değil. Aynı zamanda Arakanlı Müslümanların sahipsiz ve yalnız olmadıklarını, her ne şartta olursa olsun hem maddi hem manevi olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Avcılar'da 4 katlı binada yangın (1)Avcılar'da 4 katlı binada yangın (1)
İstanbul'da korkutan yangın!İstanbul'da korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakan Cansuyu Derneği Myanmar Rohingya

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.