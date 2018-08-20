Cansuyu'ndan, 5 bin 250 Arakanlı aileye kurban eti yardımı

MYANMAR (AA) - Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, 5 bin 250 Arakanlı Müslüman aileye kurban eti yardımında bulunacak.

Myanmar'daki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekibi, kurban eti dağıtmak için Myanmar'ın Arakan eyaletine ulaştı.

Derneğin Myanmar sorumlusu Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Balkanlara kadar dünyanın birçok ülkesinde kurban kestireceklerini ve etlerini muhtaçlara ulaştıracaklarını söyledi.

Köksal, bundan önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramında Arakan'ın köylerinde ve kamplarında kalan Müslümanlara kurban eti dağıtacaklarını belirtti.

Amaçlarının özellikle kimsesiz ve abluka altında kamplarda yaşamak zorunda bırakılan ve kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi Müslümana ulaşmak, az da olsa onları sevindirmek ve yüzlerini güldürmek olduğunu kaydeden Köksal, bu nedenle Arakan bölgesine geldiklerini ifade etti.