Cansuyu'ndan Kamerunlu ailelere kurban yardımı

YAOUNDE (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Kamerun'un Yagoua ve Maroua kentlerinde yaşayan Müslüman ailelere kurban eti dağıttı.

Türkiye’den gönderilen yardımlarla kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Derneğin Kamerun sorumlusu İsmail Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakir ve muhtaçlara yardım ulaştırmak için Kamerun'da olduklarını söyledi.

"Yagoua bölgesine geldik ve şu anda burada hayvanlarımız kesiliyor. Milletimizin emanetleri burada Kamerun'daki muhtaç kardeşlerimize ulaşıyor. Bu anlamda bize vekalet veren bağışta bulunan bağışçılarımıza buradaki ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Acar, ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuyla mutlu olduklarını belirtti.

Acar, yardımlarının artarak devam edeceğini anlattı.

