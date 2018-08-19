Cansuyu'ndan Moğolistan'da selden zarar gören 700 aileye yardım

MOĞOLİSTAN (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Moğolistan'ın Bayan-Ölgi bölgesindeki selde evleri zarar gören 700 aileye kurban eti dağıtacak.

İhtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, ülkenin başkenti Ulan Batur'a vardı.

Derneğin Moğolistan sorumlusu Bilal Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan’dan Moro’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Balkanlar’dan Ortadoğu'ya 4 kıtadaki 30 ülkede, savaş, işgal, doğal afet mağduru coğrafyalarda kestirecekleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi.

- "Milletimizin emanetlerini yerine ulaştırmak için buralardayız"

Bulundukları ülkeye kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen muhtaç insanların yaralarını sarmak ve bir nebze olsun yüzlerini güldürmek için geldiklerini belirten Değirmenci, "Milletimizin emanetlerini yerine ulaştırmak için buralardayız. Burada tespit ettiğimiz kurbanları keserek, etlerini muhtaç kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Değirmenci, dört kişilik ekiple geldikleri ülkenin Bayan-Ölgi bölgesinde öncelikli iki hafta önce yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören 700 aileye kurban dağıtımı yapılacağını aktardı.

Dernek tarafından Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslarda mazlum ve muhtaçlar için 30 ile 35 bin civarında kurban kesimi hedefleniyor.

